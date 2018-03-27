УАЗ «Патриот» стал церемониальной машиной президента Намибии

Глава Намибии Хаге Гейнгоб выбрал кабриолет УАЗ «Патриот» как церемониальный автомобиль. На этой машине Гейнгоб принял парад в честь дня независимости страны.

В Сети появились снимки внутренней отделки салона. Так, можно видеть, что впереди имеются два сидячих места, а сзади размещена площадка с поручнями и раскладной лестницей.

Парадные кабриолеты на базе УАЗ Патриот в Намибии pic.twitter.com/1qVVeitulB — ЦЕНТР CIGR (@CIGRNET) 25 марта 2018 г.

Как сообщает сайт газеты «Известия» со ссылкой на завод-производитель, данные кабриолеты выпускаются исключительно под индивидуальный заказ.

Ранее сообщалось, что компания УАЗ намерена оснастить модель «Патриот» новым двигателем мощностью 150 лошадиных сил.