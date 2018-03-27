УАЗ «Патриот» стал церемониальной машиной президента Намибии
Как рассказали на заводе-производителе, парадные кабриолеты выпускаются исключительно под индивидуальный заказ.
Видео: Namibia Press Agency / YouTube
Глава Намибии Хаге Гейнгоб выбрал кабриолет УАЗ «Патриот» как церемониальный автомобиль. На этой машине Гейнгоб принял парад в честь дня независимости страны.
В Сети появились снимки внутренней отделки салона. Так, можно видеть, что впереди имеются два сидячих места, а сзади размещена площадка с поручнями и раскладной лестницей.
Парадные кабриолеты на базе УАЗ Патриот в Намибии pic.twitter.com/1qVVeitulB— ЦЕНТР CIGR (@CIGRNET) 25 марта 2018 г.
Как сообщает сайт газеты «Известия» со ссылкой на завод-производитель, данные кабриолеты выпускаются исключительно под индивидуальный заказ.
Ранее сообщалось, что компания УАЗ намерена оснастить модель «Патриот» новым двигателем мощностью 150 лошадиных сил.