За минувшие сутки Восточную Гуту покинули 6,7 тысячи человек

По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты организован вывод боевиков и членов их семей. По данным на 26 марта, вышло 6749 человек, которых на 110 автобусах перевезли в провинцию Идлиб. Их безопасность обеспечивает сирийская полиция, офицеры российского Центра по примирению и представители Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Также в результате достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению и лидеров группировки «Фейлак Ар-Рахман», боевики и их семьи покинули населенный пункт Арбил. За трое суток около 13190 тысячи человек были также перевезены в Идлиб.

Кроме того, было освобождено 26 незаконно удерживаемых военнослужащих САР и гражданских лиц, находившихся в плену у «Фейлак Ар-Рахман».

Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 114 238 человек.