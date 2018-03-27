Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет

Во время перехвата баллистических ракет йеменских хуситов произошел инцидент с двумя противоракетами MIM-104С американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот». Одна взорвалась, а другая упала прямо в жилую зону Эр-Рияда.

На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как одна из противоракет «Патриота» взрывается в воздухе буквально через несколько секунд после запуска, в то время как вторая меняет свой курс и обрушивается на густонаселенный жилой квартал.

На других роликах видео можно увидеть сбой головки самонаведения противоракеты США, после чего происходит нанесение удара по наземной цели.

Власти Саудовской Аравии в свою очередь назвали падение фрагментов на землю якобы «обломками» баллистических ракет хуситов, которые были поражены «Патриотом», а вовсе не последствиями сбоя американских противоракет.

Ранее сообщалось, что ПВО Саудовской Аравии успешно перехватили семь баллистических ракет и уничтожили все заряды. Саудовская Аравия не первый раз подвергается обстрелу баллистическими ракетами - ракеты выпускались йеменскими повстанцами — хуситами, которые таким образом отвечали на участие Эр-Рияда в конфликте в Йемене.