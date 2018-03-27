Стали известны самые «штрафоопасные» автомобили в России

Автоэксперты составили рейтинг автомобилей, владельцы которых наиболее подвержены штрафам. Как оказалось, самыми большими «охотниками за постановлениями» стали обладатели премиальных авто-марок. Возглавляет рейтинг Infiniti, а вслед за ним идут BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus. Их водители получают в среднем 5-11 постановлений о штрафе в год. Ниже в иерархии самых «штрафоопасных» авто расположились Skoda, Ford, Jaguar Land Rover и Volvo. Их владельцы получают около 4 штрафов в течение года. Замыкают рейтинг японские авто-легенды — Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan.

Эксперты отмечают интересную особенность: наиболее характерен для России штраф за превышение скорости, поэтому кажется логичным отсутствие в линейке «штрафоопасных» представителей российского автопрома.

Также эксперты сделали вывод, что штраф сам по себе — не самый действенный сдерживающий фактор для владельцев дорогих и мощных машин. Состоятельному водителю не составит проблем заплатить 250 рублей (с учетом скидки) за превышение скорости или 750 рублей (также со скидкой) — за непропуск пешехода. Такие суммы «интуитивно воспринимаются как абонентская плата за вседозволенность на дороге», передает «За рулем».

Ранее специалистами по мониторингу рынка автомобилей был составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей в России.