В СК РФ не нашли разумного объяснения бездействию охранника в момент возгорания в ТЦ в Кемерово

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что пожарная сигнализация в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где ранее произошла страшная трагедия, не работала с 19 марта. При этом, по его словам, починкой системы никто не занимался.

Вместе с тем Бастрыкин отметил, что охранник торгового центра после начала возгорания не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации.

«Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек», - прокомментировал Бастрыкин.

В воскресенье, 25 марта, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. Как было установлено, очаг возгорания находился на верхнем этаже. Инцидент унес жизни 64 человек, среди которых были дети. В результате работ на месте трагедии уже опознано 25 жертв пожара.