Солдат ВСУ не устоял на ногах во время выступления Порошенко

На праздновании годовщины украинской Национальной гвардии в Киевской области, солдат почетного караула потерял сознание. Это случилось во время выступления президента Незалежной Петра Порошенко. Случай попал на видео.

На кадрах видно, как с начала выступления по обе стороны от украинского лидера стоят два знаменосца. Однако на десятой минуте речи Порошенко один из солдат пошатнулся, после чего прислонился спиной к забору. Однако к нему оперативно пришли на помощь и не дали упасть.

На место солдата оперативно поставили другого нацгвардейца, передает NewsOne.

Это уже не первый случай, когда солдаты теряют сознание в присутствии украинского президента. Аналогичная ситуация произошла в 2014 году на инаугурации Порошенко, когда караульный потерял сознание в то время, как мимо проходил украинский лидер.

Ранее Савченко рассказала о том, что увидела безумный страх в глазах Порошенко при рукопожатии.