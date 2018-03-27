Путин назвал причину пожара в Кемерово

Российский президент Владимир Путин во время совещания в Кемерово, посвященного страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», объяснил, почему произошел пожар.

Кроме того, Путин выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре. Совещание началось с минуты молчания.

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», - заявил российский президент.

Страшная трагедия в кемеровском торговом центре произошла в воскресенье, 25 марта. По данным СК РФ, жертвами стали 64 человека.

Российский лидер прибыл к ТРЦ «Зимняя вишня», где возложил цветы в память о жертвах трагедии.