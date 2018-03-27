Ближе к Европе: Украина может перейти на латиницу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с представителями европейских стран роль Украины в судьбе региона. Собеседниками выступали журналисты, писатели и бывшие политические деятели. По словам Климкина, дискуссия вышла глубокой и нужной, а после нее он обратился с вопросом к своей аудитории в соцсети Facebook.

Климкин рассказал об идее польского историка и журналиста Земовита Щерека ввести на Украине наряду с кириллицей еще и латиницу. Украинский министр призвал жителей страны обсудить данную тему в комментариях на своей странице.

Между тем, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко отказался объявлять 2018-ый годом украинского языка.