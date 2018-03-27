ФСБ пресекли деятельности террористической группировки в Красноярском крае

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность так называемой террористической группировки «Красноярский джамаат»* (запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-служба ФСБ по Красноярскому краю.

Уточняется, что в отношении членов группировки было возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 статьи 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества» и по ч. 2 статьи 205.4 УК РФ «Участие в террористическом сообществе».

«Три организатора и шесть участников террористической ячейки задержаны», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно заявлению, сотрудниками правоохранительных органов были проведены обыски по 16 адресам, а также обнаружена и изъята запрещенная религиозная литература.

В настоящее время задержанные дают показания. Расследование дела продолжается.

Ранее в селе Анди Ботлихского района Дагестана в ходе контртеррористической операции был нейтрализован боевик. В информационном центре НАК заявили, что он был связан с террористической организацией ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).