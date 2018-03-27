Владимир Путин возложил цветы в память о жертвах трагедии в Кемерово

Президент России лично прибыл выразить соболезнования на место трагического пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Прилетев в Кемерово, Владимир Путин сразу же направился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет к стихийному мемориалу. Горожане уже принесли на это место множество цветов, мягких игрушек и фотографий в память о погибших при пожаре. После этого глава государства со своим полпредом в Сибирском федеральном округе осмотрели фасад здания.

Между тем, ранее стало известно, что послужило причиной возникновения страшного пожара в торговом центре в Кемерово. Жертвами трагедии стали 64 человека.