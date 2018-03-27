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В Театре Армии наградили лауреатов премии Минобороны РФ в области культуры

Вадим Синицын
00:29 27.03.2018
Премию получили деятели культуры и искусства, она присуждалась в девяти номинациях.

В Центральном академическом театре Российской Армии состоялась церемония награждения лауреатов премии Министерства обороны России в области культуры и искусства. Вручение было приурочено ко Дню работника культуры.

Награды получили различные творческие работы в девяти номинациях. В их числе – «За вклад в развитие культуры», в которой победил певец Иосиф Кобзон, «Изобразительное искусство», где победу одержал скульптор Алексей Игнатов, и «Произведение аудиовизуальных искусств». В этой номинации победил режиссер, продюсер и глава медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов за фильм «Крым»

«Для меня эта награда очень важна, потому что, когда мы только начинали работать над фильмом и начали писать сценарий, то пришли в ужас. Поняли, что нам всего за полтора часа экранного времени надо рассказать о великом событии, о том, что произошло в Крымскую весну… Это была колоссальная задача, и самым сложном было не обидеть тех, про кого мы не смогли в этом фильме рассказать. Мы долго думали и решили, что должны снять фильм про любовь», - сказал режиссер.

Награждались не только отдельные артисты, художники, писатели и режиссеры, но и целые творческие коллективы. Так, победу в номинации «Культурно-просветительские проекты» заслужил коллектив Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Кроме того, в числе награжденных – режиссер Дмитрий Костарев, артист Лев Лещенко, поэт Андрей Дементьев, артист Борис Галкин и эстрадная группа «Александров-Парк»

Церемония началась с минуты молчания в память о людях, погибших в результате чудовищной трагедии в Кемерово.

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