Путин прибыл в Кемерово, где после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека

Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово, где после пожара в торговом центре погибли 64 человека.

Российский лидер прибыл к ТРЦ «Зимняя вишня», где возложил цветы в память о жертвах трагедии.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о возможном визите российского лидера в Кемерово в связи с трагедией. При этом точная дата приезда не называлась.

В результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 13 пострадавших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Со вторника в Кемеровской области объявлен трехдневный траур.