Запад проявил агрессию в момент трагедии в России – Захарова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Запад в проявлении «ничем не обоснованной агрессии» в день, когда Россию потрясла трагедия, произошедшая в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

«Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерово, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что РФ всегда разделяла «горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом».

«Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ничем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить и это будет трудно забыть», - резюмировала Мария Захарова.

Ранее 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В частности, американские власти объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство России в Сиэтле.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что страны Запада могли договориться о высылке российских дипломатов еще до инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери.

Британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.