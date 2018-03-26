Делегация Израиля примет участие в ПМЭФ-2018

В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова и израильского посла в РФ Горри Корена. Беседа завершилась плодотворно.

Стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества между странами, а также поговорили об участии делегации Израиля в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 24–26 мая 2018 года. Предметом обсуждений стали и перспективные направления в сфере инвестиций и торговли.

«Израиль входит в число ведущих торгово-экономических партнеров России в ближневосточном регионе. Уверен, что позитивная динамика российско-израильских отношений сохранится в обозримом будущем», — отметил Антон Кобяков.

Как отметил посол Израиля, его страна рассчитывает принять самое активное участие в программе Петербургского международного экономического форума. Множество представителей израильского бизнеса, в том числе создатели стартапов и предприниматели, занятые в высокотехнологичном бизнесе, выступят в панельных сессиях Форума. Гарри Корен добавил, что возглавить делегацию может министр по охране окружающей среды Зеэв Элькин.