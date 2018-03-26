«Лидеров России» пригласили на ПМЭФ-2018

Победители и финалисты всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» смогут принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он пройдет в северной столице 24-26 мая 2018 года.

Как отметил советник президента России и ответственный секретарь Организационного комитета Форума, в этом году на мероприятии получит развитие направление, связанное с поддержкой волонтеров и молодых активистов со всей страны, а также с поддержкой значимых акций благотворительности.

«Мы намерены уделить внимание поддержке лучших социальных, благотворительных и управленческих практик. С этой целью мы, в частности, пригласили руководителей „нового поколения“ — победителей конкурса „Лидеры России“ — для сотрудничества в рамках открытых на ПМЭФ форматов», — рассказал Кобяков.

Советник президента добавил, что мероприятия Форума пройдут под общим девизом «Создавая экономику доверия». Это означает, что главной мыслью о перспективах экономического развития должно стать выстраивание долгосрочных доверительных отношений между зарубежным и российским бизнесом, что должно привести к устранению множества негативных факторов, которые существуют в мире сегодня.