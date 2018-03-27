Москва вошла в список самых дешевых городов Европы на весенние каникулы

Британское издание The Telegraph включило российскую столицу в список самых дешевых городов Европы для отдыха на весенних каникулах.

«Каникулы в Москве обойдутся в 200 евро, 120 из которых уйдут на текущие расходы, а 80 – на проживание», - говорится в материале.

Издание также рекомендует туристам посетить «не только Красную Площадь, Кремль и мавзолей, но и проникнуться атмосферой города — одного из самых динамичных в Европе».

На первой строчке списка находится Краков. В первую тройку также попали Вильнюс и Рига. Москва находится на шестом месте рейтинга.