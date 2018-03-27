Госдепартамент США выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове
По словам Хезер Науэрт, американское внешнеполитическое ведомство скорбит «вместе с народом России».
Фото: state.gov
Госдепартамент США выразил соболезнования семьям и близким погибших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишне» в Кемерове.
«Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерове. Наши мысли вместе с народом России в это печальное время», - написала официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт в Twitter.
В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В лечебных учреждениях до сих пор находятся 13 пострадавших.
К настоящему моменту опознаны 25 жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре. По сообщениям оперативного штаба, среди опознанных 13 детей.