Госдепартамент США выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

Госдепартамент США выразил соболезнования семьям и близким погибших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишне» в Кемерове.

«Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерове. Наши мысли вместе с народом России в это печальное время», - написала официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт в Twitter.

В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В лечебных учреждениях до сих пор находятся 13 пострадавших.

К настоящему моменту опознаны 25 жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре. По сообщениям оперативного штаба, среди опознанных 13 детей.