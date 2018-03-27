Жители Беслана почтили память жертв пожара в Кемерове

Жители Беслана собрались в школе, на которую в сентябре 2004 года совершили нападение террористы, чтобы почтить память жертв пожара к кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

«В знак скорби по погибшим при пожаре в Кемерово, жители Беслана собрались в той самой школе №1», - говорится в сообщении под видео, опубликованном в соцсети Instagram.

В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В лечебных учреждениях до сих пор находятся 13 пострадавших. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.