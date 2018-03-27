Опознаны 25 жертв пожара в Кемерове – оперативный штаб

К настоящему моменту опознаны 25 жертв пожара, произошедшего в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По сообщениям оперативного штаба, среди опознанных 13 детей.

В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В лечебных учреждениях до сих пор находятся 13 пострадавших. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Во вторник 27 марта в Кузбассе начался трехдневный траур по жертвам трагедии в Кемерове.