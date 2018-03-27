В Кузбассе начался трехдневный траур по жертвам пожара в Кемерове

Во вторник 27 марта в Кузбассе начался трехдневный траур по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

По сообщениям пресс-службы областной администрации, на время траура «на всей территории Кузбасса будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Кемеровской области».

В сообщении также говорится, что государственным учреждениям, частным организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано на время траура отменить развлекательные мероприятия и передачи.

В результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 13 пострадавших. На месте трагедии идет разбор завалов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.