Эрдоган назвал стратегической целью вступление Турции в Евросоюз

Стратегической целью Турции является вступление в ЕС. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Развитие отношений Турции с Евросоюзом прошло во время нашего правления самое большое расстояние. Есть вопросы, которые имеют только технический характер. Невзирая на мины, мы продолжаем идти по этому пути и не дадим возможностей тем, кто препятствует нашему полному вступлению. Это наша стратегическая цель», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Турецкий лидер также призвал ЕС убрать «искусственные политические препоны» для вступления Турции в Евросоюз, а также отказаться от политики двойных стандартов.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара выполнила «все пункты (для вступления в Евросоюз), по которым договорились».

Отношения между Турцией и ЕС заметно охладели после попытки вооруженного переворота в стране летом 2016 года. В Европе сочли слишком жесткими меры, которые официальная Анкара приняла после подавления мятежа. В итоге подготовка к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз была приостановлена.