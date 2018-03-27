Страны Запада решили выслать российских дипломатов еще до «дела Скрипаля» - постпред РФ при ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что страны Запада могли договориться о высылке российских дипломатов еще до инцидента с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Это дружба против России, несомненно, по поводу дела, которое чем дальше, тем больше обрастает туманными подробностями. Дела, собственно, никакого нет. Есть приговор, поставленный без проведения какого-либо расследования. О некоем расследовании нам постоянно говорят, но мы не знаем, что за этим скрывается и постоянно просим, чтобы нам дали какую-то настоящую информацию по этому поводу», - заявил Небензя представителям российских СМИ.

Постпред РФ отметил, что «чем дальше, тем больше возникает вопросов».

«Что случилось раньше - инцидент в Солсбери предшествовал высылке российских дипломатов, или решение о высылке российских дипломатов предшествовало инциденту в Солсбери», - задался вопросом Небензя.

Ранее 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери в Солсбери. В частности, американские власти объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство России в Сиэтле.

Британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.