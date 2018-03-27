В МВД собираются упростить процесс получения российского гражданства

В российском Министерстве внутренних дел (МВД) собираются упростить процесс получения иностранцами гражданства РФ. Такое заявление сделал первый заместитель главы ведомства Александр Горовой.

«Мы будем делать все для того, чтобы оптимизировать процессы получения гражданства», — сказал Горовой на заседании Общественного совета при МВД.

По словам Горового, МВД нацелено на создание максимально комфортных условий для иностранных граждан, которые приезжают в Россию надолго или навсегда. Заместитель министра при этом подчеркнул, что ведомство ответственно подходит к вопросам регулирования трудовой миграции на территории страны.