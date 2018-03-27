Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МВД собираются упростить процесс получения российского гражданства

Роман Захаров
00:59 27.03.2018
По словам замглавы ведомства, Министерство внутренних дел нацелено на создание максимально комфортных условий для иностранных граждан, которые приезжают в Россию надолго или навсегда.
В МВД собираются упростить процесс получения российского гражданства
Фото: fms.gov.ru

В российском Министерстве внутренних дел (МВД) собираются упростить процесс получения иностранцами гражданства РФ. Такое заявление сделал первый заместитель главы ведомства Александр Горовой.

«Мы будем делать все для того, чтобы оптимизировать процессы получения гражданства», — сказал Горовой на заседании Общественного совета при МВД.

По словам Горового, МВД нацелено на создание максимально комфортных условий для иностранных граждан, которые приезжают в Россию надолго или навсегда. Заместитель министра при этом подчеркнул, что ведомство ответственно подходит к вопросам регулирования трудовой миграции на территории страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерове
Дата26.03.2018, 20:52
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерове
Комиссия командования РВСН начала контрольную комплексную проверку Оренбургского ракетного объединения
Дата26.03.2018, 23:30
Комиссия командования РВСН начала контрольную комплексную проверку Оренбургского ракетного объединения
Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России Аршавина
Дата26.03.2018, 17:51
Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России Аршавина
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
Дата26.03.2018, 15:11
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
Начато проектирование российско-китайского дальнемагистрального самолета
Дата25.03.2018, 10:53
Начато проектирование российско-китайского дальнемагистрального самолета
Без права на ошибку: как спецподразделения освобождают захваченные самолеты
Дата25.03.2018, 11:02
Без права на ошибку: как спецподразделения освобождают захваченные самолеты
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
20:24 В стране и мире
В МИД пообещали ответить на высылку дипломатов
18:20 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео задержания Украиной в Азовском море российского судна
18:02 В стране и мире
В Британии оценили шансы Украины «вернуть» Крым
17:09 В стране и мире
Видео
В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из стран Евросоюза
16:04 В стране и мире
Видео
США высылают 60 российских дипломатов
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета Видео
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва Видео
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота» Видео
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР Видео
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео Видео
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth Видео
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.