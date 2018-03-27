Эмир Катара на встрече с Путиным отметил роль России в решении проблем арабского мира

РФ играет значительную роль в решении проблем арабского мира. Такое заявление сделал эмир Катара шейх Тамим Бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы рассчитываем на наших российских друзей, с которыми мы сотрудничаем, зная, что Россия играет значительную роль в том, что касается проблем арабского мира, исторических отношений со странами арабского мира, включая ту роль, в которой вы помогаете решать проблемы некоторых наших стран. Сегодня рассчитываем обсудить с вашим превосходительством ряд этих вопросов, этой тематики», — заявил эмир Катара.

Шейх Тамим Бен Хамад Аль Тани также отметил сотрудничество двух стран в области культуры, добавив, что ранее в понедельник посетил музей в российской столице.