Задержан охранник, отключивший систему оповещения во время пожара в ТЦ в Кемерово

Следственный комитет РФ задержал сотрудника ЧОПа, который после получения сигнала о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» отключил систему оповещения. Соответствующее заявление сделала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», - сказала Петренко.

В результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 13 пострадавших. На месте трагедии идет разбор завалов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Со вторника в Кемеровской области объявлен трехдневный траур.