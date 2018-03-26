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В Сети появилось видео возможного покушения на Скрипаля

Анастасия Евдокимова
22:55 26.03.2018
На кадрах с камер видеонаблюдения идут Сергей Скрипаль и его дочь.
Видео: The Sun

В Сети появилось видео возможного момента покушения на британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. На кадрах с камер видеонаблюдения идут Сергей Скрипаль и его дочь. Рядом с ними идут какие-то женщины. Видео публикует The Sun.

Как пишет издание, это видео было снято за несколько минут до того, как Скрипалей нашли на скамейке возле торгового центра без сознания. На видео также есть молодая светловолосая девушка в спущенной с лица медицинской маске.

Блогер из России Валентин Дегтерев предположил, что это запись камер наружного видеонаблюдения, установленных в Солсбери на выходе из ресторана Zizzi, и что на кадрах фигурирует исполнительница покушения.

Также он утверждает, что существует другое видео, на кадрах которого Скрипаль пытается задержать убийцу, но та делает вид, что не замечает его. По словам Дегтерева, это видео изъято британской прокуратурой.

Сергей и Юлия Скрипали находятся в коме после отравления в Солсбери. Великобритания обвиняет Россию в причастности к делу отравления Скрипалей. Москва с этой позицией категорически не согласна.

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