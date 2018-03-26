Минкультуры опровергло связь штрафов с запертыми дверьми в сгоревшем кинозале Кемерова
Ранее СМИ со ссылкой на представителя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина сообщили, что в ряде кинотеатров после начала сеансов запираются двери, чтобы якобы избежать штрафов от Минкультуры за безбилетников.
Фото: МЧС России
Минкультуры России опровергло информацию о том, что ведомство накладывает штрафы на кинотеатры, если на сеансах присутствуют безбилетники.
Ранее СМИ со ссылкой на представителя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина сообщили, что в ряде кинотеатров после начала сеансов запираются двери, чтобы якобы избежать штрафов от Минкультуры за безбилетников.
По данным кемеровских СМИ, именно запертые в кинозал двери оказались причиной гибели детей, которых организованно привела на просмотр мультфильма педагог.