Минкультуры опровергло связь штрафов с запертыми дверьми в сгоревшем кинозале Кемерова

Минкультуры России опровергло информацию о том, что ведомство накладывает штрафы на кинотеатры, если на сеансах присутствуют безбилетники.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина сообщили, что в ряде кинотеатров после начала сеансов запираются двери, чтобы якобы избежать штрафов от Минкультуры за безбилетников.

По данным кемеровских СМИ, именно запертые в кинозал двери оказались причиной гибели детей, которых организованно привела на просмотр мультфильма педагог.