Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово

В состоянии большинства пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово наблюдается положительная динамика. В тяжелом состоянии находится 11-летний ребенок. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Боюсь даже говорить, но много лучше, чем они были. Второй 18-летний молодой человек сейчас в ясном сознании», — приводит РИА Новости слова Скворцовой.

Она также отметила, что еще троих пострадавших обследовали психиатры и назначили необходимый курс реабилитации.