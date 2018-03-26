В МИД РФ рассказали, кто стоит за провокацией в Солсбери

За провокацией в Солсбери стоят мощные силы в США и Великобритании, заявили в МИД РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры на высылку российских дипломатов затронут каждую страну, принявшую данное решение.

«По всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в США, в частности в Сиэтле», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Также она отметила, что Москва была готова к принятому рядом стран Запада решению выслать дипломатов РФ.

Ранее сообщалось, что 14 стран Евросоюза приняли решение о высылке ряда российских дипломатов из своих стран из-за солидарности с позицией Лондона по делу Скрипаля.