Мэй рассказала о состоянии Скрипаля и его дочери

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь остаются в критическом состоянии. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Сергей и Юлия Скрипаль остаются в больнице в критическом состоянии, к сожалению, в конце прошлой недели доктора указали, что в ближайшее время их состояние вряд ли изменится», — приводит РИА Новости слова Мэй.

Также она сказала, что, по словам медиков, Скрипали, возможно, никогда не восстановят здоровье полностью.