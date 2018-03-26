Мэй рассказала о состоянии Скрипаля и его дочери
По словам медиков, Скрипали, возможно, никогда не восстановят здоровье полностью.
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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь остаются в критическом состоянии. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
«Сергей и Юлия Скрипаль остаются в больнице в критическом состоянии, к сожалению, в конце прошлой недели доктора указали, что в ближайшее время их состояние вряд ли изменится», — приводит РИА Новости слова Мэй.
Также она сказала, что, по словам медиков, Скрипали, возможно, никогда не восстановят здоровье полностью.