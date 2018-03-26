Литва расширила списки россиян, которым запрещен въезд в страну

Литва закрыла въезд для 44 граждан России. В понедельник главы министерства внутренних дел и департамента миграции Литвы подписали соответствующие указы.

Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас дополнил литовский «список Магнитского» 21 фамилией, таким образом в нем оказались 70 человек.

Еще 23 человека с понедельника не смогут въезжать в Литву, так как они представляют угрозу нацбезопасности, заявила в понедельник агентству BNS глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.