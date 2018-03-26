Причиной пожара в ТЦ Кемерове мог стать взрыв пропана

В игровой зоне торгового центра в Кемерове мог взорваться механизм, который изготавливает сахарную вату или воздушную кукурузу. Об этом рассказал сотрудник МЧС.

«Это похоже на обыкновенное развитие в очень горючей среде. Говорили кемеровские ребята, что возможен взрыв какого-то баллона. Я предполагаю, что мог взорваться пропан. Соответственно, это либо сахарная вата, либо попкорн, механизмы, которые это изготавливают», - приводит слова сотрудника портал «Говорит Москва».

По словам сотрудника, после взрыва начал быстро распространяться огонь.

По последним данным, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека.