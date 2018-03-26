Генпрокуратура РФ поручила проверить торговые комплексы на территории всей страны после пожара в Кемерове

После пожара в торговом центре в Кемерове, жертвами которого стали как минимум 64 человека, Генеральная прокуратура России поручила осуществить прокурорскую проверку с привлечением МЧС по всей стране, а также провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах, в которых есть развлекательные центры. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

В сообщении говорится о том, что первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.

Прокурорам надлежит «обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения», а в случае выявления нарушений сразу предпринять «меры реагирования, обеспечив их реальное устранение».

Поручения направлены в отделения прокуратуры во всех регионах РФ.