Путину будут представлены решения по ответным шагам после высылки дипломатов – Песков

Путину будут представлены решения по ответным шагам после высылки российских дипломатов из стран запада. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, окончательное решение насчет ответных мер со стороны России примет лично президент Владимир Путин.

Российских дипломатов (около 90 человек в общей сложности – прим. ред.) высылают 14 стран Евросоюза и несколько других государств из-за инцидента с отравлением Сергея Скрипаля в британском Солсбери, к делу которого Великобритания приписывает Россию.

Официально сегодня решение подтвердили Польша, Германия, Чехия, страны Балтии, Италия, Украина, Дания, Ирландия, Франция, Нидерланды, Румыния, Финляндия, Хорватия и Канада. Самый массовый отъезд ожидает наших дипработников из США - сообщается о намерении администрации Белого дома выслать 60 человек и закрыть генконсульство в Сиэтле.

В официальном комментарии говорится, что речь идет якобы об офицерах российской разведки, а консульство закрывают в связи с его близостью к базам подводных лодок и фабрикам Boeing. Посол России в США Анатолий Антонов заявил о жестком протесте нашей страны на это решение.