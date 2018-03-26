Опубликовано видео задержания Украиной в Азовском море российского судна

В интернете опубликовано видео с российским рыболовецким судном, задержанным украинскими пограничниками в акватории Азовского моря.

Ранее сообщалось, что корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно под флагом РФ, на борту которого находился экипаж из 10 человек.

В пресс-службе Госпогранслужбы Украины отметили, что судно «Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. У всех членов экипажа при себе были паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь.

Сейчас задержанное судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска до выяснения обстоятельств.