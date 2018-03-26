В Британии оценили шансы Украины «вернуть» Крым

В интервью украинскому «Апострофу» британский эксперт и бывший посол ЕС в России Майкл Эмерсон пояснил, почему у Украины нет шансов «вернуть» Крым. Он считает, что Евросоюз и США больше волнует положение на Донбассе, когда ситуация с Крымом выглядит «иначе».

«Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка», — отметил Эмерсон.

Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».