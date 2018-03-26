Посол РФ выразил жесткий протест Госдепу после высылки дипломатов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что выразил жесткий протест госдепартаменту США после высылки 60 российских дипломатов и закрытия генконсульства в Сиэтле.

#Antonov: the #UnitedStates🇺🇸 took a very bad step by cutting very little still remains in terms of Russian-American relations.📹 https://t.co/ynI9iDfZmQ pic.twitter.com/eclRTBMGRg — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 26 марта 2018 г.

«Я выразил жесткий протест в отношении неправомерных действий Соединенных Штатов Америки, подчеркнул, что на сегодняшний день нет ни одного доказательства о вмешательстве Российской Федерации в расследование дела, как такового, равно как и о причастности России к трагедии, которая произошла в Солсбери», — приводит РИА Новости слова посла.

Ранее стало известно, что 14 стран Евросоюза приняли решение о высылке российских дипломатов в рамках принятых мер по делу об отравлении Сергея Скрипаля.