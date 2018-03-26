Семьям погибших в Кемерове государство окажет помощь

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Президент держит ситуацию на личном контроле. Он также дал ряд поручений об оказании всей необходимой помощи на всех этапах поисково-спасательной и следственной операциях.

С минуты молчания в память о погибших началось сегодняшнее заседание кабинета министров. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился подготовить решения по оказанию помощи родственникам погибших и пострадавших. Правительство выплатит семьям жертв трагедии в Кемерове по одному миллиону рублей из резервного фонда правительства.

«Главная задача на сегодняшний день — поддержать близких погибших и пострадавших в этой страшной трагедии. Сейчас родственникам оказывается психологическая и медицинская помощь, работает горячая линия», - сказал Медведев.

Кроме того, Дмитрий Медведев считает необходимым тщательно расследовать причины пожара и не исключает, что могут потребоваться дополнительные меры по итогам следствия.