Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Семьям погибших в Кемерове государство окажет помощь

Анастасия Евдокимова
17:38 26.03.2018
Российский премьер Дмитрий Медведев дал ряд поручений об оказании всей необходимой помощи на всех этапах поисково-спасательной и следственной операциях.
Семьям погибших в Кемерове государство окажет помощь
Фото: 42.mchs. gov.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Президент держит ситуацию на личном контроле. Он также дал ряд поручений об оказании всей необходимой помощи на всех этапах поисково-спасательной и следственной операциях.

С минуты молчания в память о погибших началось сегодняшнее заседание кабинета министров. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился подготовить решения по оказанию помощи родственникам погибших и пострадавших. Правительство выплатит семьям жертв трагедии в Кемерове по одному миллиону рублей из резервного фонда правительства.

«Главная задача на сегодняшний день — поддержать близких погибших и пострадавших в этой страшной трагедии. Сейчас родственникам оказывается психологическая и медицинская помощь, работает горячая линия», - сказал Медведев.

Кроме того, Дмитрий Медведев считает необходимым тщательно расследовать причины пожара и не исключает, что могут потребоваться дополнительные меры по итогам следствия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Сторонник теории плоской Земли взлетел на высоту полукилометра в паровой ракете - видео
Дата26.03.2018, 16:37
Сторонник теории плоской Земли взлетел на высоту полукилометра в паровой ракете - видео
Юнармейцы почтили память погибших в Кемерово
Дата26.03.2018, 17:47
Юнармейцы почтили память погибших в Кемерово
Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России Аршавина
Дата26.03.2018, 17:51
Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России Аршавина
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
Дата26.03.2018, 15:11
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
Начато проектирование российско-китайского дальнемагистрального самолета
Дата25.03.2018, 10:53
Начато проектирование российско-китайского дальнемагистрального самолета
Без права на ошибку: как спецподразделения освобождают захваченные самолеты
Дата25.03.2018, 11:02
Без права на ошибку: как спецподразделения освобождают захваченные самолеты
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
18:20 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео задержания Украиной в Азовском море российского судна
18:02 В стране и мире
В Британии оценили шансы Украины «вернуть» Крым
17:09 В стране и мире
Видео
В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из стран Евросоюза
16:04 В стране и мире
Видео
США высылают 60 российских дипломатов
14:24 В стране и мире
Видео
Момент возгорания в кемеровском ТЦ попал на видео
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета Видео
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва Видео
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота» Видео
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР Видео
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео Видео
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth Видео
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.