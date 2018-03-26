Российские дипломаты покинут США в течение недели
По словам посла РФ, посредством высылки российских дипломатов, США приближают разрыв российско-американских отношений.
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Соединенные Штаты высылают 60 российских дипломатов . Они должны покинуть страну в течение недели. Об этом сообщил представитель Белого дома.
Американская администрация назвала персонами нон-грата 48 сотрудников дипмиссии и еще 12 сотрудников представительства при ООН.
Вашингтон потребовал закрыть российское консульство в Сиэтле. Все эти шаги власти США объясняют солидарностью с Великобританией по «делу Скрипаля».
Наш МИД сейчас разрабатывает ответные меры, однако российский посол Анатолий Антонов уже заявил, что Америка рушит то малое , что осталось между Россией и США.
По мнению дипломата, ответственность за разрыв межгосударственных связей лежит исключительно на Вашингтоне