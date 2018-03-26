Российские дипломаты покинут США в течение недели

Соединенные Штаты высылают 60 российских дипломатов . Они должны покинуть страну в течение недели. Об этом сообщил представитель Белого дома.

Американская администрация назвала персонами нон-грата 48 сотрудников дипмиссии и еще 12 сотрудников представительства при ООН.

Вашингтон потребовал закрыть российское консульство в Сиэтле. Все эти шаги власти США объясняют солидарностью с Великобританией по «делу Скрипаля».

Наш МИД сейчас разрабатывает ответные меры, однако российский посол Анатолий Антонов уже заявил, что Америка рушит то малое , что осталось между Россией и США.

По мнению дипломата, ответственность за разрыв межгосударственных связей лежит исключительно на Вашингтоне