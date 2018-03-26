В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из стран Евросоюза

Высылка российских дипломатов рядом стран по «делу Скрипаля» направлена на эскалацию и конфронтацию. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов…Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. "деле Скрипалей" и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации», - говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что данный шаг рассматривается как недружественный и не отвечающий задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта с.г. в г.Солсбери.

Зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа считает, что меры по высылке дипломатов РФ являются временными, это сговор Запада против РФ из-за результата президентских выборов.

Ранее в эксклюзивном комментарии сайту телеканала «Звезда» политический аналитик Станислав Бышок рассказал, как в дальнейшем после принятых дипломатических мер могут развиваться отношения Евросоюза и России.

В понедельник 14 стран Евросоюза объявили о высылке российских дипломатов в рамках принятых мер по делу об отравлении Сергея Скрипаля.В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 «Новичок» якобы причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.