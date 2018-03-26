Эксперт рассказал, как дальше будут выстраиваться отношения России и Евросоюза

Ситуация с высылкой российских дипломатов из стран Евросоюза в связи с делом об отравлении бывшего полковника Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери неприятная, но вполне понятная. Она вполне укладывается в логику объединения Запада против России. Так считает политический аналитик Станислав Бышок. В эксклюзивном комментарии сайту телеканала «Звезда» он рассказал, как в дальнейшем после принятых дипломатических мер могут развиваться отношения Евросоюза и России.

«В значительной степени, высылка дипломатов другими странами, отличными от Британии, то есть это Германия, Польша и страны Балтии, это демонстрация единства Запада по отношению к России. Если какой-то стране с ограниченным суверенитетом поставят условия, с кем вы, с Западом или с Россией – конечно они будут с Западом. Об этом нельзя забывать. Я не думаю, что дальнейшее ухудшение отношений России и Запада будет. Мы должны ожидать какой-то минимальной разрядки, потому что дальнейшая эскалация, даже такая дипломатическая, она не в интересах ни России, ни стран Европейского континента», - рассказал сайту «Звезды» Станислав Бышок.

Ранее стало известно, что 14 стран Евросоюза приняли решение о высылке российских дипломатов в рамках принятых мер по делу об отравлении Сергея Скрипаля.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 «Новичок» якобы причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.