Сторонник теории плоской Земли взлетел на высоту полукилометра в паровой ракете - видео

Американский инженер Майкл Хьюз совершил полет на самодельной ракете с паровым двигателем, сообщает Associated Press. Ракета взлетела со стартовой площадки в пустыне Мохаве в Калифорнии, набрала высоту 571 метров и спустилась на землю на парашютах.

Хьюз занялся разработкой паровых ракет несколько лет назад. В 2014 году он совершил первый полет на такой ракете и сумел пролететь на ней 419 метров. Для следующего эксперимента он развернул кампанию по сбору средств на строительства новой ракеты, однако за месяц краудфандинга он собрал 310 долларов от двух человек.

Тогда американец объявил себя сторонником Общества плоской Земли, члены которого считают нашу планету плоским диском, а утверждения ученых о том, Земля имеет форму шара - заговором. Хьюз пообещал нанести на ракету символику общества. Такой шаг позволил инженеру собрать около восьми тысяч долларов и приступить к строительству нового изделия.

В дальнейшем Хьюз намерен построить очередную ракету, которая сначала будет подниматься на большую высоту стратостатом, а затем стартовать с него и достигать высоты 110 километров.