Решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран Евросоюза

Четырнадцать из 28 стран-членов Евросоюза приняли решение о высылке российских дипломатов в качестве меры солидарности с Лондоном по «делу Скрипаля». Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск.

«Уже сегодня 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов», — приводит РИА Новости слова Туска.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 «Новичок» якобы причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.