Украина намеревается арестовать зарубежное имущество «Газпрома»

У украинской стороны есть четкий план взыскания с Газпрома 2,5 миллиардов долларов согласно приговору Стокгольмского арбитража. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Что касается активов на территории других стран, мы имеем четкий план. Это должно быть сюрпризом», - заявил он в интервью украинскому телеканалу «Прямой», добавив, что украинская сторона уже «идентифицировала» активы «Газпрома» в других странах. Ранее тот же Петренко заявлял, что украинская собственность российского нефтегазового холдинга уже взыскана в бюджет Незалежной.

Стокгольмский арбитражный суд обязал российскую компанию выплатить Украине 2,56 млрд долларов за недопоставленный транзитный газ. «Газпром» трактует это решение, как попытку поправить тяжелое финансовое положение Украины за счет российской стороны. 2 марта «Газпром» инициировал процедуру расторжения контракта с украинским «Нафтогазом» и подал апелляцию на решение арбитража.

В самой Украине решение арбитража уже объявили «перемогой», однако ведущие украинские политики и экономисты полагают, что на самом деле выиграл «Газпром»: взыскиваемые 2,5 миллиарда долларов все равно будут переданы российской стороне – в уплату за газ, даже если он будет получен по реверсной схеме из стран ЕС.