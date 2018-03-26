Совершавший атаки на российские банки украинский хакер задержан в Испании

В испанском городе Аликанте полиция задержала одного из самых опасных хакеров мира, который организовывал атаки на российские банки. Преступник является гражданином Украины. Эту новость осветило издание El Mundo со ссылкой на главу МВД Испании Хуана Игнасио Соидо.

Сообщается , что 34-летний украинец успел взломать банкоматы и банки более чем в 40 странах мира.

Расследование этого дела велось в течение трех лет.

По данным испанского МВД, кибератакам подверглись 300—400 российских банков, из 50 кредитных учреждений были похищены деньги – уточняет РИА Новости

Ранее стало известно, что организатора международной преступной платформы, известной как Avalanche, был задержан в Киеве.