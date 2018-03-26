США высылают 60 российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери распорядился выслать из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 человек, «идентифицированных как офицеры российской разведки». Об этом пишет The New York Times.

В Вашингтоне дали неделю на то, чтобы 60 дипломатов покинули страну. Как отмечают в госдепартаменте США, консульство РФ в Сиэтле должно быть закрыто до второго апреля.

Решение о высылке российских дипломатов и принятии мер в отношении России приняли 14 стран Евросоюза. Страны приписывают России причастность к делу об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Москве эти меры считают неприемлемыми.

Ранее сообщалось, что Берлин намерен выслать четырех российских дипломатов. Ожидается, что официально об этом будет объявлено в понедельник.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 «Новичок» якобы причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.