Берлин намерен выслать четырех российских дипломатов в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Официально об этом объявят в понедельник, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании выдали ордер на арест «сомнительного» российского имущества.

Как заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, в отношении имущества, «добытого сомнительным образом», в Великобритании недавно начал действовать новый закон.