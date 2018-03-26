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Власти Британии выдали ордер на арест «сомнительного» российского имущества

Анастасия Евдокимова
15:46 26.03.2018
Министр обороны Великобритании заявил, что в отношении «сомнительного» имущества в королевстве недавно начал действовать новый закон.
Власти Британии выдали ордер на арест «сомнительного» российского имущества
Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости

Власти Великобритании в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля выдали ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения». Об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

«Выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель — обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги», — приводит слова британского министра РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол России в Великобритании Александр Яковенко получает от британского дипломатического ведомства неграмотные отписки на запросы и ноты по делу об инциденте в Солсбери.

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