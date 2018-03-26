Охранник отключил пожарную сигнализацию в ТЦ Кемерово – СК

СК РФ сообщил, что в начале пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово охранник отключил систему оповещения о возгорании. Об этом сообщается на сайте СК России. По данным ведомства, в настоящий момент решается вопрос о его задержании.

«Решается вопрос о задержании пятого подозреваемого — сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент задержаны и допрошены технический директор компании — собственника здания, арендатор помещения, в котором мог находиться эпицентр возгорания, а также сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Ранее очевидец, который смог эвакуироваться из здания торгового центра, рассказал сайту телеканала «Звезда» о том, что происходило в первые минуты, когда распространялся огонь, и как в этот момент работала администрация «Зимней вишни». По некоторым данным, во время пожара были заблокированы пожарные выходы.