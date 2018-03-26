В Кемеровской области объявлен трехдневный траур после трагедии в ТЦ

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

«Губернатор Аман Тулеев объявил траур по всей Кемеровской области 27, 28 и 29 марта», — приводит РИА новости слова представителя городской администрации.

На всех административных зданиях будут приспущены флаги, в Кемерово отменяются любые культурно-развлекательные мероприятия.

Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Заводском районе Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.